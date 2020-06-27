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Kayseri'de 17 ev karantinada
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin filyasyon taraması sonucu temasta bulunduğu tespit edilen 4 mahalledeki 17 ev ve bu evlerde yaşayanlar karantinaya alındı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahalledeki 17 ev karantinaya alındı.
İncesu ilçesine bağlı Saraycık, Kızılören ve Bahçelievler mahallelerinde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.
Kocasinan ilçesinde 1 ev karantinaya alındı
Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Rıza Y'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine 6 kişinin yaşadığı evde 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri kayseri karantina kayseri haberSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 11:07
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