Kayseri'nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahalledeki 17 ev karantinaya alındı.

İncesu ilçesine bağlı Saraycık, Kızılören ve Bahçelievler mahallelerinde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Kocasinan ilçesinde 1 ev karantinaya alındı

Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Rıza Y'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine 6 kişinin yaşadığı evde 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.