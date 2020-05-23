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Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Viranşehir'deki Elgün Mahallesi'nin tamamı ile Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi'ndeki 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan Viranşehir ilçesi Yeni Mahallesi'nde 1 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği aktarıldı.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:31
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