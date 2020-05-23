Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Viranşehir'deki Elgün Mahallesi'nin tamamı ile Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi'ndeki 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Viranşehir ilçesi Yeni Mahallesi'nde 1 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği aktarıldı.