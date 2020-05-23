Çorum'un İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı birçok yerleşim bölgesinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Çorum Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları sağanağa karşı uyardı.

[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yozgat

Yozgat’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüstü etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 1 dereceye düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası beyaza büründü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesi ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

[Fotoğraf: DHA]

Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı.

Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Gemerek'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, TOKİ alt geçit, Tuğsan Caddesi, Hanife Demirkol Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Gemerek ilçe merkezinden geçen Büyük Dere'de de yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]