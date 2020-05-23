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Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, tedbir olarak bazı evler boşaltıldı.
Karatepe mevkiindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlükleri ekipleri sevk edildi.
Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.
Etiketler: rüzgar orman yangını Mersin itfaiye arazözSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:03
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