Karatepe mevkiindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.