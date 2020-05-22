Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü Bolu'nun Aladağlar bölgesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Gölcük Tabiat Parkı ile Kızık Yaylası arasında kalan bölgede seyahat eden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

[Fotoğraf: AA]

Düzce

Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Sinekli, Sakarca, Torkul, Samandere, Odayeri, Pürenli ve Derebalık yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Yaylalarda bulunan vatandaşların şaşkınlıkla karşıladıkları kar yağışı sonrası, zemin ve ağaçlar ince beyaz örtüyle kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece hafif şekilde görülebileceğini açıkladı.

Karabük

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında başlayan kar, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Bölgede seyahat edenler, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

[Fotoğraf: AA]

Ilgaz Dağı

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayıs ayında yağan karla adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, karla yeniden beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı da sıfırın altına indi.

[Fotoğraf: AA]

Ilgaz Dağı'ndan seyahat edenler, araçlarını park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın yüksek kesimlerde hafif şekilde devam edeceğini belirtti.