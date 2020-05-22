"Zimem Defteri" uygulaması, Gaziantep Valiliği ve Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda devam ediyor.

Bu kapsamda salgın sürecinde şubat ve mart aylarının elektrik borcunu ödeyemeyen 9 bin 500 hane tespit edildi. Bu hanelerin 1,5 milyon lira tutarındaki faturaları hayırseverler tarafından ödendi.

Proje kapsamında, daha önce yardıma muhtaç ailelerin tüp ve bakkal borçları da kapatılmıştı.