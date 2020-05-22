Haber Giriş: Kaynak: AA
Zimem Defteri ile 1,5 milyon liralık elektrik borcu ödendi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, Zimem Defteri uygulamasıyla 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi.
"Zimem Defteri" uygulaması, Gaziantep Valiliği ve Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda devam ediyor.
Bu kapsamda salgın sürecinde şubat ve mart aylarının elektrik borcunu ödeyemeyen 9 bin 500 hane tespit edildi. Bu hanelerin 1,5 milyon lira tutarındaki faturaları hayırseverler tarafından ödendi.
Proje kapsamında, daha önce yardıma muhtaç ailelerin tüp ve bakkal borçları da kapatılmıştı.
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