Haber Giriş: Kaynak: AA
Vatandaşlar yaralanan polisi tişörtle güneşten korudu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da vatandaşlar, otomobile arkadan çarparak yaralanan polisleri güneşten korumak için seferber oldu.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yunus timinin bulunduğu motosiklet, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir otomobile arkadan çarptı.
Motosikletteki polisler B.G. ve C.B. çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralı polislerin, telsizden anons etmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Bu sırada yoldan geçen kişilerden biri, ambulans bekleyen polisleri üzerinden çıkardığı tişörtle güneşten korumaya çalıştı.
Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yaralanan polis tişörtle güneş koruması adana kazaSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:34
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