Ankara'daki Kocatepe Camii'nde koronavirüs nedeniyle temsili kılınan cuma namaz öncesi "Bir Ömrü Ramazan Gibi Yaşamak" başlıklı hutbeyi irat eden Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, ramazanın bereketi, esenliği ve rahmetiyle bir ay boyunca müminleri kuşattığını söyledi.

Ramazanda kazanılan güzelliklerin ömür boyu muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ramazan-ı şerifin bu son günlerinde her birimizin niyazı, bağışlanmış bir kul olarak Rabbimizin rızasına nail olmaktır, bu ayda kazandığımız bütün güzel hasletleri bir ömür muhafaza ederek, istikamet üzere hayatımızı idame ettirmektir. Zira Allah'a kulluk vazifemiz, 'Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et' ayetinde buyurulduğu üzere, son nefesimize kadar bir ömrü ramazan gibi yaşamaktır."

"Çevremize merhametle yaklaşalım"

Ramazan'ın "Kur'an ayı" olduğunu vurgulayan Şahin, ramazan sonrasında da Kur'an-ı Kerim okumaya ve öğrettiği değerleri bir ömür yaşaya, yaşatmaya gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, "Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla irade eğitimi ve sabır imtihanından geçtik" dedi.

Orucun nefis terbiyesi anlamına geldiğinden bahseden Şahin, şunları söyledi:

"Orucun eğittiği iradelerimizin değerini bilelim. Nefsimizin arzu ve isteklerine karşı kendimizi tutalım. Dilimizi yalan, iftira, gıybet gibi çirkin sözlerden uzak kılalım. Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize, çevremize ve bütün mahlukata şiddetle değil merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü muhabbet üzerine tutalım."

"Her iyilik bir sadakadır"

Ramazan boyunca hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu anlatan Şahin, "Her iyilik bir sadakadır" hadisini hatırlattı.

Şahin, ramazan sonrasında da bu paylaşımın devamının önemine dikkat çekerek, "İnfak anlayışıyla güzide vatanımızın dört bucağından, yedi kıtaya uzanan gönül köprüleri kuralım. Şu fani dünyada yaptığımız iyiliklerle kubbede hoş bir sada bırakalım" dedi.

"Gönül huzurunu bir ömre yayalım"

Hafız Osman Şahin, ramazanda manevi duyguların yoğunlaştığını, ibadetlerin, hayır hasenatın arttığını söyledi.

Ancak "kulluk vazifesi"nin sadece ramazanla sınırlı olmadığını, bu sorumluluğun bir ömür devam ettiğini belirten Şahin, şu sözlere yer verdi:

"Takva bilinciyle her an kendimizi Allah'ın huzurunda hissederek davranışlarımıza yön verelim. O'nun emir ve yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette kurtuluşa erelim. 'Ey iman edenler. Allah için takva sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın' ayetine kulak verip, ebedi hayatımız için bugünden hazırlık yapalım. On bir ayın sultanı ramazanda eda ettiğimiz ibadetlerle, Cenabıhakk'a yakınlığımızı artırdık. Bu yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız kulluk lezzetini, gönül huzurunu bir ömre yayalım. İşte o zaman dünya hayatımız ramazan, ahiretimiz de bayram olacaktır."