Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika ramazan bayramı otoyol köprü resmi gazete bayramda otoyollar köprüler ücretsiz cumhurbaşkanlığı kararıSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 02:13
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