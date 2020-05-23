Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çorum’da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da bir otomobil seyir halinde ilerlerken motordan dumanlar çıktı. Ekipler, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Araçta maddi hasar oluştu.
Çorum'da bir otomobil, Ahçılar 13. Sokak üzerindeki seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen yol kenarına park ederek araçtan indi.
Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.
Araçta büyük maddi hasar oluştu
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alev topuna dönen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: çorum yangın itfaiye araç yangınıSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:49
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