Başkentte iki gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçuşan eşyalar ve devrilen ağaçlar, zarara yol açtı.

Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bulunan boya iskelesi, park halindeki 4 otomobilin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Gölbaşı'nın İncek Mahallesi'nde ise bir evin balkonunda bulunan kitaplık, rüzgarın etkisiyle havalanıp, başka bir apartmanın duvarına çarptı.

Yenimahalle Belediyesi Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri'nin duvarı sokağa yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Seyir halindeki aracın önüne levha düştü

Fırtına, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı yönünde giden bir otomobilin önüne yön levhası düştü. Levhadan santimetrelerle kurtulan otomobilde hasar oluştu.

Kent genelinde etkili olan fırtına ve yağmur geçişlerinin yanı sıra, Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı görüldü. Ankara Valiliği'nce yapılan açıklamada, vatandaşlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi toz aşınımı gibi olaylara karşı uyarıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde başlayan rüzgar yerini fırtınaya bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken, kaldırımlardaki ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısında bulunduğu Erzurum'da şiddetli rüzgar nedeniyle Oltu ilçe merkezinde ve Gökçedere Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçarken, kopan çatı o esnada bahçe işleriyle uğraşan Nadi Yılmaz ve eşi Nurten Yılmaz'a isabet ederek çiftin yaralanmalarına sebep oldu.

Yılmaz çifti, Oltu Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

[Fotoğraf: AA]

Özdere ve Tutmaç mahallelerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar trafikte aksamalara neden oldu.

Konya

Konya'nın Çumra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Dinlendik Mahallesi'ndeki bir kaz çiftliğinin çatısı kazların üzerine uçtu. Çok sayıda kazın telef olduğu olayda çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı bazı köyler ile ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direkleri devrilmesiyle vatandaşlar karanlıkta kaldı.

Ölçülü köyünde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken maddi hasar oluştu. Uçan çatının üzerine düştüğü bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Evin çatısı uçan Hasan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her şeyin bir anda olduğun ifade ederek, "Bugün kasırga gibi rüzgar geldi çatıyı uçurdu, çocuklarla çatıyı tutmaya çalıştık ancak tutamadık aracın üstüne devrildi. Her şey 5 dakikada oldu, biz de bu sırada dışarıdaydık. Çatı uçmasıyla elektrikler kesildi, güneş enerjisi koptu, saman konteyneri sürüklendi." dedi.

Çatının uçmaya başlamasıyla ailesini uyararak eve girmesini sağladığını anlatan Yaşar, "Köyde elektrik direği devrildi saat 17.00'dan beri elektriğimiz yok. Fırtına çok etkiliydi, çok şükür yine de kimsenin burnu kanamadan atlattık." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Kağızman ilçesinin Kötek köyünde de 6 evin çatısı uçarken elektrik direkleri yan yattı. Enerji nakil hattındaki arıza nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kırıkkale'de şiddetli rüzgar ağacı ikiye böldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Kırıkkale genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirmişti.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde güneşli olan gökyüzü bir anda kara bulutlarla kaplandı.

Kısa süreli yağmurlar birlikte, fırtına da etkili oldu. Hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Sulakyurt ilçesindeki Halk Pazarında bulunan bir ağaç ise rüzgara dayanamayıp orta yerinden yarıldı. Belediye ekiplerince, kırılan ağaç ve çevreye saçılan dalları yoldan kaldırıldı.

Antalya

Turizm kenti Antalya’da geçtiğimiz hafta başlayan sıcak hava dalgası vatandaşları adeta bunalttı.

Hafta sonu termometreler 41 dereceye kadar yükselirken, cuma günü öğlen saatlerinde kentte sağanak yağmur yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kentin merkez ilçelerinden Döşemealtı’nda aşırı rüzgar, sağanak ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçedeki bir pazara gelen vatandaşlar, yağışa yakalanınca uzun süre dışarı çıkamadı.

Korkuteli ilçesinde de aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları sevindirdi.