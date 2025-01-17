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Türkiye
AA 17.01.2025 08:54

Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

"PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri" ve "terör örgütüne yardım/yataklık ile terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilen 18 şüpheli, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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