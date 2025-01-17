Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.01.2025 03:20

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 28 yaralı

Uşak'ta otomobilin işçi servisine arkadan çarptığı kazada 28 kişi yaralandı.

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 28 yaralı

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.Y'nin kullandığı otomobil, Gediz Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden B.P. idaresindeki işçi servisine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile işçi servisindeki 24 işçi ve otomobildeki 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 28 yaralı

1 yaralının durumu ağır

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, servisin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğünü söyledi.

Vali Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibarıyla yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibarıyla yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum."

Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden Aktaş, yaralıların durumu hakkında Başhekim Tarık Acar'dan bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Aktaş, ardından hastanenin önünde bekleyen yaralı yakınlarına sağlık durumları hakkında bilgi vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER
Uşak Trafik Kazası İtfaiye
Sıradaki Haber
KADES'i indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:24
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
03:52
Katil İsrail Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı
03:19
İhale yolsuzluğu soruşturması: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat tutuklandı
01:30
Biden: Putin NATO'yu parçalamayı başaramadı
00:53
KADES'i indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı
01:07
Alevlere teslim olan İETT otobüsü demir yığınına döndü
Filistin için "Zafer Konvoyu"
Filistin için "Zafer Konvoyu"
FOTO FOKUS
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ