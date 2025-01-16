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Türkiye
AA 16.01.2025 22:14

İş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi: Yol kapandı, gaz kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğal gaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemi nedeniyle bölgenin gaz akışı da kesildi.

İş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi: Yol kapandı, gaz kesildi

Mimar Sinan Caddesi Hastane Kavşağı'nda altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Kazı yapan iş makinesi boru hattına zarar verdi

Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddedeki trafiği durdurdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğalgaz borusundaki hasarın onarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Şantiye İşletme Müdürü Yavuz Senemen, gazetecilere kazı yapan iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar verdiğini söyledi.

Bölgenin gaz akışı kesildi

Güvenlik önlemi nedeniyle bölgenin gaz akışının kesildiğini belirten Senemen, yapılacak çalışmanın ardından gaz akışının yeniden sağlanacağını aktardı.

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