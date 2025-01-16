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Türkiye
AA 16.01.2025 21:44

Yıkım yapılırken bitişikteki apartmanın kolonları zarar gördü, bina boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler’de bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğinde bulunan apartmanın kolonları zarar gördü. Yıkım çalışması durdurulurken, zarar gören binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yıkım yapılırken bitişikteki apartmanın kolonları zarar gördü, bina boşaltıldı

Soğanlı Mahallesi Çağatay 1 Sokak'taki binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.

Binanın yıkımı sürerken, bitişikteki 7 katlı apartmanın kolonlarının hasar gördüğü tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kolonları hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, talepte bulunan bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Bina sakinlerinin dairelerinden eşya almalarına, binada yapılacak incelemenin sonucuna göre izin verileceği öğrenildi.

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İstanbul Kentsel Dönüşüm
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