Alevlere teslim olan İETT otobüsü demir yığınına döndü

Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoförün otobüsü yolun sağında durdurmasıyla yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken büyüyen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

[Fotoğraf: DHA]

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Tahliye edilen yolcular panikle uzaklaşırken alev alev yanan otobüste patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi.

İETT otobüsü, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.