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Türkiye
DHA 17.01.2025 00:34

Alevlere teslim olan İETT otobüsü demir yığınına döndü

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Tahliye edilen yolcular yara almadan kurtulurken yangının ardından demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı o anlar kamerayla kaydedildi.

Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoförün otobüsü yolun sağında durdurmasıyla yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken büyüyen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Tahliye edilen yolcular panikle uzaklaşırken alev alev yanan otobüste patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi.

İETT otobüsü, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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