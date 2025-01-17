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Türkiye
AA 17.01.2025 04:06

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mudanya Caddesi'nde Mehmet Poyraz idaresindeki otomobil, Sırameşeler Metro İstasyonu duvarına çarptıktan sonra yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik duvarda asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Zeyni Poyraz, Muharrem Poyraz ve Fatma Poyraz otomobilde sıkıştı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Muharrem Poyraz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ederken, diğer iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa İtfaiye Polis Trafik Kazası
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