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AA
HABER GİRİŞ
17.01.2025 08:29
, 17.01.2025 08:32
SON GÜNCELLEME
17.01.2025 08:32
"HÜCRE" operasyonlarında 10 ayrı suç örgütü çökertildi
Son 15 günde düzenlenen "HÜCRE" operasyonlarında 10 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 47'si tutuklandı.
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