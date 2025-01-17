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Türkiye
AA 17.01.2025 08:29

"HÜCRE" operasyonlarında 10 ayrı suç örgütü çökertildi

Son 15 günde düzenlenen "HÜCRE" operasyonlarında 10 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 47'si tutuklandı.

"HÜCRE" operasyonlarında 10 ayrı suç örgütü çökertildi

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