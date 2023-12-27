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Türkiye
AA 27.12.2023 16:50

"Şanlıurfa Kuzey Şehir" projesinde konutlar yükseliyor

"Şanlıurfa Kuzey Şehir" konut projesi kapsamında kentte ilk etabına başlanan konutlar yükselmeye başladı.

"Şanlıurfa Kuzey Şehir" projesinde konutlar yükseliyor

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kentte artan konut ihtiyacına karşı Aşık-Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2 bin 500 konut yapılacağı aktarıldı.

Konut ihtiyacını büyük oranda karşılayacak olan "Şanlıurfa Kuzey Şehir" konut projesinde çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Şanlıurfa Kuzey Şehir' konut projesi için alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak Aşık-Öğütçü bölgesinde 2 bin 500 konut yapımı sürüyor. Proje alanına rahat bir şekilde ulaşım ve hizmetlerin sağlanması amacıyla bağlantı ve iç yol çalışmaları gerçekleştirilen projede inşaat çalışmaları devam ediyor. 19 farklı blokun aynı anda yapıldığı projede konutlar yükselmeye başladı. Yüzde 60'ının yeşil alanın yer aldığı uydu kent niteliğindeki 'Şanlıurfa Kuzey Şehir' konut projesinde yapılar tam donanımlı olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ A.Ş. tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bölgede Başkan Beyazgül'ün talimatlarıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor. Belediyecilikte fark yaratan, vatandaş odaklı hizmetleri kente kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu alanda birçok belediyeye de örnek oluyor. Şanlıurfa'da etaplar halinde toplam 25 bin konutluk hamle yapan Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Aşık-Öğütçü'de yapacağı 2 bin 500 konutun bir an önce bitmesi için çalışmaları hızlandırdı."

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