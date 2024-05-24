Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2024 23:03

Sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Düzce'de okulda sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Kent merkezindeki Işık İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eftelya K, teneffüste kantinden aldığı sandviçi sınıfta yerken bir anda fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi okulda yapılan E.K, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Işık İlkokulu 2. sınıf öğrencimiz Eftelya K., 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci teneffüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği sırada yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış, hemen 112 Acil Servis ekipleri aranmış, bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrasıyla öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır. Kısa süre sonra okula ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır."

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:42
İsrail Han Yunus'ta "güvenli" dediği bölgeyi bombaladı: 5 Filistinli yaralandı
23:31
Kurtulmuş: Yayınevinin 40.yılına gelmiş olması her türlü takdirin üstünde
22:56
İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti
22:17
BM: UAD kararlarına tarafların gerektiği gibi uyacaklarına inanıyoruz
21:58
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
21:51
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri'ne katıldı
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri'ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ