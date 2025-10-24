Çok Bulutlu 12ºC Ankara
Türkiye
AA 24.10.2025 04:32

Sancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri bariyerlere çarpıp ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İstanbul
29 Ekim'de toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
