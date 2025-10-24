Sancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri bariyerlere çarpıp ters döndü.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.