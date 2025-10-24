Hafif Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
AA 24.10.2025 00:10

Çakar lambayla polis merkezine gittiler, 276 bin TL ceza yediler

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Çakar lambayla polis merkezine gittiler, 276 bin TL ceza yediler
[Arşiv]

R.T. kullandığı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne geldi. Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüsün önünde takılı çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz olduğu da tespit edilen R.T. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan da 18 bin 678'şer lira idari para cezası uygulandı.

R.T, 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia etti. Söz konusu araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

