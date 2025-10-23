Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak sağanağın, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

"Sarı" kodlu uyarı

Öte yandan, Meteoroloji'nin Meteouyarı sayfasında İstanbul için "sarı" kodlu uyarı yayımlandı.