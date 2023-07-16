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Türkiye
İHA 16.07.2023 14:55

Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da huzurevinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat eden usta sanatçı Tanju Tuncel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da kaldığı huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 83 yaşındaki usta sanatçı Tanju Tuncel’in cenazesi, Erenköy Galip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncunun cenazesine tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı.

“Çok sevdiğim biriydi”

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedim Saban, “Gerçekten çok acı. Çünkü ben son 2 yıldır kendisini ziyaret etmiştim ve çok yakından çok çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri sıkı hayranıyım. Aynı zamanda bir dizide beraber oynamıştık. Son 2 yılda ne kadar şanslıyım, sevgili öğrencilerimle beraber onu ziyarete gitmiştik. Türkiye tiyatrosu için büyük kayıp” dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Böyle bir ölümü hak etmedi”

Oyuncu Feriha Eyüboğlu, “Ben 16 yaşındaydım, kendisi 25 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşı sayılırız. Böyle bir ölümü hak etmedi, hak etmediği bir yaşantısı oldu son günlerinde. Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif ve iyi bir oyuncu. Hayatı çalışmakla geçti. Sezon olduğundan dolayı çoğu kişi yok” şeklinde konuştu.

Tanju Tuncel kimdir?

Adana'da 1940 yılında doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve ardından İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Emekli olduktan sonra dizilerde oynamaya devam eden Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda da yer aldı.

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