Samsun’da Fındıcak Barajı’nı tamamlamanın mutluğunu yaşadıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bugün Samsun’da yeni bir müjde veriyoruz. Samsun Ladik Fındıcak Barajı'nı tamamlayarak su tutmaya başladık. Samsun ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yapımı tamamlanan Fındıcak Barajı'nda depolanacak suyla 8 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Yıldız, "Ladik ilçesi Daldere Mahallesi’nin 850 metre güneydoğusundaki Daldere Deresi üzerinde tamamlanan Fındıcak Barajı'nın temelden 35 metre yüksekliğe ve 3,39 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 14 milyon 283 bin 130 lira katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.



