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Türkiye
AA 31.10.2023 11:07

Samsun'da zehir taciri 22 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi yakalandı.

Samsun'da zehir taciri 22 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerindeki aramada 963 uyuşturucu hap, 270 sentetik ecza hapı, yaklaşık 10,5 gram metamfetamin, 13 gram eroin, 28 gram esrar, 6,5 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün, 2 kök kenevir, esrarlı sigara, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Operasyonda, 3'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, polisteki işlemleri sürüyor.

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