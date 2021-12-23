Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 15 yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Rize'den İzmir'e giden Ömer A'nın kullandığı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Samsun Ankara kara yolu Üçhanlar mevkiinde, Sinan K. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada, 15 yolcu hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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