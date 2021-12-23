Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da 93 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Etkisini artıran kar nedeniyle kent genelindeki 262 köyden 93'ünün yolu ulaşıma kapandı.
Ulus'ta 34, Amasra'da 15, Kurucaşile'de 14, merkez ilçede 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştı.
Belediye ekipleri, karın etkili olduğu kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.
Etiketler: Bartın Ulaşım Kar Yağışı
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