Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir’de 2 ton canlı beyaz midye ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir Aliağa'da, jandarmanın bir tekneye düzenlediği operasyonda 2 ton canlı beyaz midye ele geçirildi. Tekne sahibine 11 bin 110 lira ceza kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Yeni Şakran açıklarında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 2 ton canlı beyaz midye ele geçirdi.
Midyeler denize bırakılırken, teknenin sahibi N.C.’ye Su Ürünleri Kanunu gereğince 11 bin 110 lira ceza kesildi.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık
Son Haberler
- 13:28
- 13:28
- 13:25
- 13:22
- 13:13
Sıradaki Haber
Yağmurlar, kuraklıktan etkilenen Bafa Gölü'ne yaradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz