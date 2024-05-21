Az Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.05.2024 12:04

Samsun'da yol kenarındaki tabela devrildi: Araç kuyrukları oluştu

Samsun'un merkez Canik ilesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yön tabelasının devrilmesi nedeniyle Samsun-Ordu kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Samsun'da yol kenarındaki tabela devrildi: Araç kuyrukları oluştu
[Fotograf: AA]

Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç yön tabelasına çarptı.

Hasar oluşan kazada, devrilen yön tabelası kara yolunu araç trafiğine kapattı.

Samsun'da yol kenarındaki tabela devrildi: Araç kuyrukları oluştu

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Ordu istikametinde, ekipler olay yerine güçlükle ulaştı.

Araç kuyruğu nedeni ile Canik'teki şehir içi trafiği de aksadı. Sabah işe yetişmek isteyen sürücüler güçlük yaşadı.

Samsun'da yol kenarındaki tabela devrildi: Araç kuyrukları oluştu

Çalışma 2 saat sürdü

Polis ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yön tabelası kenara alındı.

Trafiğe kapatılan kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Depremde hasar gören tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
"6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiası yalanlandı
13:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan Reisi'nin cenazesine katılacak
13:09
Antalya'da nesli tehdit altındaki kanguru faresi görüntülendi
13:08
İsrail'in 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 8 bin 815'e çıktı
13:09
PTT'den vatandaşlara 'sahte gönderi etiketi' uyarısı
13:06
Londra'da sahibi olduğu köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Hizan'da nilüferler açtı
Hizan'da nilüferler açtı
FOTO FOKUS
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ