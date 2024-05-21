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Türkiye
AA 21.05.2024 11:32

Depremde hasar gören tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camii'nin restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla 7 Haziran'da yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Depremde hasar gören tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi

Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edildiği değerlendirilen, kitabesine göre de Ağcabey tarafından 1809'da yeniden yaptırılan Atatürk Meydanı'ndaki cami, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar gördü.

Ziyarete kapatılan camide Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce geçen yıl restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Hasarlı kısımları onarılan, yıkılan minaresi, duvarları ve ahşap kısımları aslına uygun yapılan caminin bahçesi düzenlendi, yeni ağaçlar dikildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Restorasyon büyük oranda tamamlandı

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Ağcabey Camii'nin ilçenin önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Restorasyonda, ibadet merkezinin tarihi dokusunun kaybolmamasına özen gösterildiğini belirten Kayabaş, "Proje kapsamında, caminin taşları ve ahşapları restorasyonda tekrar kullanıldı. Kullanılmayacak durumdakilerin yerine de aynı tür malzeme konulmasına dikkat edildi" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayabaş, restorasyonun büyük oranda tamamlandığını ifade ederek, "İnşallah 7 Haziran'da camimizi yeni haliyle ibadete açmayı düşünüyoruz" dedi.

Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu da hemşehrileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi camideki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Bahçeli'ye teşekkür eden Kadıoğlu, "Bu tarihi eser, ülkemizin önemli eserlerinden biridir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı, buranın restorasyonunda, ayağa kalkması ve eskisinden daha sağlam olmasında yoğun gayret gösterdi" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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