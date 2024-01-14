Samsun’da uyuşturucuya geçit yok: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmada 227 gram metamfetamin, çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Ayrıca, yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan birinin; ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan arandığının tespit edildiği belirtildi.