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Türkiye
AA 09.04.2025 20:36

Samsun'da tüketime uygun olmayan döner imha edildi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Samsun'da tüketime uygun olmayan döner el konulup imha edildi.

Samsun'da tüketime uygun olmayan döner imha edildi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsun'un İlkadım ilçesinde döner satışı yapan toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir işletmede, önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan kanatlı eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Tüketime uygun olmayan ürüne el konulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, "İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimler ülke genelinde aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi.

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