Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, araçları hurdaya çevirdi

Erzurum'da etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar sonucu çok sayıda bina, iş yeri ve okulun çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle uçan çatılar, araçlarda hasara yol açtı.

Kentte farklı noktalarda etkili olan rüzgar, elektrik ve trafik ışık direkleri ile reklam panolarını da devirdi.

[Fotoğraf: AA]

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Camisi karşısında rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan bir çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtına sonucu araç yan yattı

Yıldızkent semtinde binanın çatısından uçan sac ve direkler, yaklaşık 100 metre ileride Çat Yolu TOKİ'ler içerisinde park halindeki aracın üzerine düştü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yan yatan araçta hasar oluştu.

Yunus Emre Mahallesi'nde ise müstakil evin çatısından uçan malzemeler, aynı binanın duvarını yıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri olası zararlara karşı önlem alırken, itfaiye ekipleri de hasar oluşan yerlerde onarım yaptı.

Erzincan

Kentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle köy konağının çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar ise elektrik ve telefon direklerinde hasar oluşturdu.

Şiddetli fırtınanın ardından AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Gümüşhane

Eskibağlar Mahallesi Hastane Kavşağı’nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle trafik ışıkları devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, devrilen trafik ışığını kaldırmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayburt

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, rüzgar nedeniyle etrafa dağıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde zaman zaman elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.