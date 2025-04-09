Suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten yaralama ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, kamuoyunda ''Sarallar'' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik 28 Aralık 2024'te gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen A.U.U.'nun kente geleceği belirlendi.

Suç örgütünün yöneticilerinden olduğu değerlendirilen şüpheli, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

A.U.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.