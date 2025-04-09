Hafif Sağanak Yağışlı 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.04.2025 17:07

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elektronik kelepçe açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, "280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yapılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elektronik kelepçe açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki "Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü ihaleye çıkmış. 280 bin adet elektronik kelepçe alım ihalesi yapacaklarmış. Şimdi bizleri evlerimize mi hapsedeceksiniz?" açıklamasına yer verildi.

Bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kadınların şiddete maruz kalmaması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2025'te Elektronik İzleme Sistemi ve Elektronik Kelepçe Hizmet Alımı için 31 Aralık 2025 tarihine kadar 280 bin gün kullanılmak üzere elektronik kelepçe ihalesine çıkılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

Sayın Dervişoğlu'nun söylediği gibi 280 bin kelepçe ihalesine çıkılmamıştır. Elektronik İzleme Merkezi'nde günlük 1200 kadının şiddetten korunması amacıyla elektronik kelepçe takılmış erkeklerin takibi ve izlenmesi yapılmaktadır. Aylık yaklaşık 36 bin gün elektronik kelepçe kullanılmaktadır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar yaklaşık 280 bin gün kullanılacağı öngörülerek bu belirlenen gün sayısı üzerinden ihaleye çıkılmıştır."

Paylaşımda, Elektronik İzleme Merkezi'nin 2021'den itibaren faaliyet gösterdiği, 6284 sayılı Kanun kapsamında mahkemeler tarafından verilen ve şiddet mağduru kadınların korunması amacıyla şiddet uygulayan erkeklere elektronik kelepçe takılarak takibi ve izlenmesi yönünde görev yaptığı ifade edildi.

ETİKETLER
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Ardahan'da gıda zehirlenmesi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
18:11
Bolu'da çiftçiler "zirai don"a karşı uyarıldı
18:18
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi
17:44
Suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı
17:56
Edirne'de İBB'ye ait araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı
17:28
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Amasya'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Amasya'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ