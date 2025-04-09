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Türkiye
AA 09.04.2025 15:15

Ankara'ya kar geliyor

Yurt genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak, cuma günü Ankara'da kar yağışı görülecek.

Ankara'ya kar geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini belirten Macit, yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi.

Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki haftanın başında kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklemiyoruz, yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak." dedi.

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Yarından itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceğini bildiren Macit, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşları rüzgar ve toz taşınımına karşı uyardı.

Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.

Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine de dikkati çeken Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da cuma günü öğle saatlerinde kuzeyden esen rüzgarla beraber kar yağışı görüleceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların cuma ve cumartesi akşamı sıfırın altında 2 ila 3 derece olacağını belirtti.

İstanbul yarından itibaren sağanak beklendiğini dile getiren Macit, "İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 ila 11 derece olacak. İzmir'de de yer yer sağanak yağışlar var. Hava sıcaklığı 17 ila 18 derece civarında olacak." dedi.

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