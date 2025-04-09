Hafif Sağanak Yağışlı 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 09.04.2025 17:40

Edirne'de İBB'ye ait araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan bir kamyonetin içinde 8 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan aracı kullanan İBB çalışanı tutuklandı.

Edirne'de İBB'ye ait araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, bir şişme bot ele geçirildi.

Kontrolde araç sürücüsü M.D.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.

Kamyonet, yediemin otoparkına çekildi.

Edirne'de İBB'ye ait araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

ETİKETLER
Edirne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
18:11
Bolu'da çiftçiler "zirai don"a karşı uyarıldı
18:18
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi
17:44
Suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı
17:28
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
17:24
Somali ordusu, Eş-Şebab'ın ele geçirdiği bölgeleri yeniden kontrol altına alıyor
Amasya'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Amasya'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ