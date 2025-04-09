Çanakkale'de iki köyde "şap" karantinası

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, şap hastalığı şüphesiyle Ahlatlıburun köyünde faaliyet gösteren bir işletmedeki hayvanlardan numune alındı.

Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulgularının kesinlik kazandığı belirlendi. Bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına gidildi.

Şap hastalığı tespit edilen işletmedeki ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

Aynı ilçeye bağlı Kalburcu köyündeki bir işletmede 7 Nisan'da şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatılmıştı.