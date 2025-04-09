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Türkiye
AA 09.04.2025 19:18

Öğrenciler marketten aldıkları tavuk dönerden zehirlendi

Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 lise öğrencisi, tedavi altına alındı. Öğrencilerin marketten tavuk döner aldıkları ve daha sonra zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Öğrenciler marketten aldıkları tavuk dönerden zehirlendi

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, bir zincir marketten aldıkları tavuk döneri yiyince fenalaştı.

Zehirlenme belirtisi görülen öğrenciler, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi tespit edilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Karaman Gıda Zehirlenmesi
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