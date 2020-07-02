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Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Hikmet Yiğit idaresindeki 55 NJ 203 plakalı traktör, Kuşlağan Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan M.V. ağır yaralandı.
M.V, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun traktör kazasıSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 11:08
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