Gazientep'te 14 yaşına giren Nuh Eryiğit'in babası, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerine başvurup oğlunun doğum günü için destek istedi.

Ekipler, aldıkları pasta ve hediye ile Eryiğit'in evine gitti. Doğum günü pastasıyla eve giren polisleri gören Eryiğit, sürpriz karşısında mutlu oldu.

Ekip otosuyla parka gitti

Polis ekiplerine parka gitmek istediğini söyleyen Eryiğit, polis arabasıyla parka götürüldü. Parkta eğlenceli vakit geçiren Eryiğit, daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.