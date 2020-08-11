Terme ilçesi Gölyazı Çoban Yatağı mevkisinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de iş makineleriyle yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yol olmayan bölgede, orman işçileri ve itfaiye ekipleri çalışmalarına güçlükle devam ediyor.