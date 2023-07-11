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Türkiye
AA 11.07.2023 17:02

Samsun'da sağanak nedeniyle biriken su duvarı yıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak nedeniyle okul bahçesinde biriken suyun duvarı yıkması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Çayvar Mahallesi'nde bulunan Çayvar İlkokulu ve Ortaokulu bahçesi, dün Samsun'da etkili olan sağanağın ardından suyla doldu.

Bahçe duvarı, biriken suyun etkisiyle yıkıldı. Bahçede biriken su, duvarın yıkılmasıyla yola taştı. Yıkılan duvar, yol kenarında bulunan elektrik direğine de zarar verdi.

Duvarın yıkılma anı, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Öztürk, bahçe duvarının yıkılmasıyla taşan suyun kendisine ait tarım arazisine de zarar verdiğini ifade ederek, "Bir saat boyunca şiddetli yağmur yağdı. Yağmur neticesinde okulun bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik kısmı yıkıldı. Elektrik direğinin de bükülmesi sonucu teller iyice gerildi, her an kopabilir" dedi.

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Sağanak Samsun
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Samsun'da sağanak nedeniyle biriken su duvarı yıktı
Samsun'da sağanak nedeniyle biriken su duvarı yıktı
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