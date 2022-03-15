Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi. Otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Havza ilçesinden Samsun'a giden Veli D. yönetimindeki otomobil, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önünde giden Hayrullah K.'nin kullandığı tırın altına girdi.
Otomobilsü sürücüsü Veli D. ile otomobildeki Fatma D., Hatice D., Ramazan Ş. ve Münise Ş. yaralandı.
Kaza yerine ulaşan trafik ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı. Ekipler, soğuk hava nedeniyle üşüyen yaralılara montlarını sarıp ısıtmaya çalıştı.
Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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