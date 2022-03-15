İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Şerafettin Ağar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Fenni mesul Orhan Ayber ise duruşmada yer almadı.

Sanık avukatları bilirkişi raporlarının çelişkiler barındırdığını ve raporu kabul etmediklerini belirterek, binanın dışarıdan müdahale sonucu yıkıldığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

"Binaya müdahale edildi"

Tutuklu sanık müteahhit Şerafettin Ağar, binaya haricen müdahale olduğunu, binanın yıkılmasında kusuru olmadığını savunarak, "Arsa sahibi E.Y. ve yönetici E.D. bodruma kapı açılıp binaya müdahale edildiğini bildiği halde ifade vermediler, hatta bu merdivenden kapıcının çocuğu düşüp yaralandı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davasında karar açıklandı. Biri tutuklu 2 sanık 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Detayları @trthaber muhabiri Semra Kırışman aktardı.https://t.co/yZkvLnZ8cZ pic.twitter.com/OI5RsCUjF5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022

Mahkeme heyeti sanıklar Şerafettin Ağar ve Orhan Ayber'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına, Şerafettin Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, apartmanın müteahhidi Şerafettin Ağar ile binanın fenni mesulü Orhan Ayber'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.