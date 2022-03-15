Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de bir tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temin edilen uyuşturucunun deniz yoluyla kente getirileceğini belirledi.
Kente gelen şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucu hapların saklandığı tır garajına operasyon düzenledi.
Garajda 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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