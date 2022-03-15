Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riskinin bulunduğunu açıkladı.

Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlar, meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Tehlike, 22 Mart saat 18.00'e kadar sürecek.