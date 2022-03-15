Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riskinin bulunduğunu açıkladı.
Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Vatandaşlar, meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri konusunda uyarıldı.
Tehlike, 22 Mart saat 18.00'e kadar sürecek.
Etiketler: Çığ Meteoroloji Karadeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi
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