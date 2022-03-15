Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret fuarı olan World Ecom Expo için geri sayım sürüyor.

29 Mart'ta Antalya'da başlayacak fuarda 35 ülkeden 137 küresel perakende markası ve 43 pazar yerinin üst düzey yöneticisi buluşacak.

Fuarda binden fazla şirket ve bin 200’den fazla katılımcı ağırlanacak.

Türkiye’nin en büyük online pazaryerleri ve global pazaryerlerinin de katılacağı World Ecom Expo’da, Çin ve ABD’nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu’daki lider şirketler yeni işbirlikleri için 29-30-31 Mart tarihlerinde Antalya’da olacak.

“1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacak”

Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısına konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, fuarın Türk firmalarının dünyaya açılması için büyük bir fırsat olacağını ve 1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacminin oluşacağını söyledi.

Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen World Ecom Expo, e-ticaret pastasından 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak.

[Fotoğraf: Getty]

“Türkiye, e-ticaret için çok önemli avantajlara sahip”

Türkiye’yi Avrupa bölgesinin e-ticaret merkezi yapma vizyonuyla yola çıktıklarını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Türkiye’nin e-ticaret için çok önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bugüne kadar global ölçekte 8 kez düzenlediğimiz World E-Commerce Forum etkinliklerinden edindiğimiz tecrübe ve iletişim ağını bu fuara aktardık. Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya’ya yakın bir konumda bulunan Türkiye, e-ticaret için çok önemli avantajlara sahip. Bu sebeple dünyada e-ticaretin nabzının atacağı bir Expo konsepti hazırladık.”

Fuara Amerikan Wayfair’den Çinli AliExpress’e, İngiltere’den Fruugo’dan Rusya’daki Lamoda’ya kadar dünyanın dev e-ticaret firmalarının katılacağını söyleyen Nart, “Bunun yanı sıra yine servis sağlayıcı ve ödeme sistemleri hizmetleri sunan dünya devi firmalar da fuarımızda olacak. Ayrıca Türkiye’den sektörün önde gelen perakende şirketleri de bu fuara katılacak” diye konuştu. Katılımcı e-ticaret perakende pazaryerlerinin günlük trafiğinin 885 milyon, şirket değerlerinin ise 150 milyar doları bulduğunu anlatan Nart, World Ecom Expo’da 1,5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacağını öngördüklerini aktardı.

Güçlü aktörlerle işbirliği

Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat alanında henüz değerlendirilmemiş büyük bir potansiyel olduğunun altını çizen Nart, "Sınır ötesi e-ticarette büyük bir pasta var. Bu pastadaki payımızı en kısa sürede artırmamız lazım. Bu etkinlik bunun için çok büyük fırsatlar içeriyor. World Ecom Expo, bu açıdan bakıldığında çok stratejik bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Uluslararası e-ticaret arenasının güçlü oyuncuları bu etkinlikte yer alacak. Bu sebeple hem sınır ötesi e-ticaret hem e-ihracat hem de mikro ihracat potansiyeline katkı sunacak bir etkinlik olarak konumlandırıyoruz” dedi.

[Fotoğraf: Getty]

Global pazarlara açılma fırsatı

e-ticaretin önemli aktörleriyle Türk girişimciler arasında köprü oluşturması hedeflenen fuarda, 75 farklı stant açılacak. 3 farklı sahnede 50’den fazla konuşmacı e-ticarete yönelik tecrübelerini paylaşacak. Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için gerekli iletişim ağı imkanı bulacak katılımcılar, işlerini global pazarlara taşıma fırsatına ulaşacak.

Ayrıca World Ecom Expo’ya katılan katılımcılar workshop ve masterclass sınıflarında konuşmacılardan e-ticaret ile ilgili yurtdışına satış konusunda eğitimler alma imkanı da bulacak.

Antalya dünyada e-ticaretle de anılacak

Dünya markalarını Türkiye’ye getiren WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart, Antalya’yı e-ticaretin üssü yapmayı hedeflediklerini de vurguladı. “İlk kez bu yıl düzenlediğimiz e-ticaret fuarına çok yoğun bir ilgi var. Bu yıl bin 500 kişi katılıyor ancak bu bizim için sadece bir başlangıç. Bu fuarı 5 yıl içinde 50 bin kişi ile yapmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde, Antalya birkaç yıl içinde e-ticaret fuarının dünyada en önemli merkezi olacak” sözleriyle fuarın önemine de dikkat çekti.

