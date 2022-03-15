Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyesinde
Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi.
Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.
Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.
Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan COVID-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Etiketler: Petrol Brent Petrol Rusya Ukrayna
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